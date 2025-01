Nico Hischier erzielt sein 20. Saisontor, doch die New Jersey Devils verlieren gegen Meister Florida Panthers dennoch. Sie rutschen in der Eastern Conference auf Platz 2 ab.

1/5 Nico Hischier trifft zum 20. Mal in der laufenden Saison für die Devils. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nico Hischier erreicht als erster Schweizer in dieser NHL-Saison die Marke von 20 Toren. Der Walliser trifft bei der Niederlage der New Jersey Devils gegen Meister Florida.

Hischier erzielt gegen die Panthers in der 43. Minute den Ausgleich zum 1:1 und verbucht seinen 37 Skorerpunkt, weil sein versuchter Pass ins Zentrum irgendwie den Weg ins Tor findet. Kein anderer Schweizer ist in dieser Spielzeit so produktiv wie der 26-Jährige. Timo Meier assistiert beim Treffer seines Landsmanns und kommt 16 Vorlagen und insgesamt 30 Punkte. Die Schweizer Co-Produktion hilft den Devils nur bedingt. Im Penaltyschiessen müssen sie sich dem Meister schliesslich doch beugen.

New Jersey liegt in der Eastern Conference trotz sechs Niederlagen aus den letzten acht Spielen weiterhin auf Platz 2 hinter den Washington Capitals.

Siege für Niederreiter und Josi

Siege und Skorerpunkte gibts es in der Nacht auf Mittwoch für Nino Niederreiter und Roman Josi. Der Bündner Stürmer drückt beim 6:1 der Winnipeg Jets gegen Pius Suters Vancouver Canucks dem Mitteldrittel den Stempel auf. Erst assistiert er beim 4:0, ehe er das 5:0 selber erzielt. Dank des Sieges und der gleichzeitigen Niederlage der Vegas Golden Knights bei Roman Josis Nashville übernehmen die Jets die Spitzenposition im Westen.

Für Josi und die zu Beginn der Saison hoch gehandelten Predators dürften die Playoffs trotz des 5:3 gegen die Golden Knights nur noch schwer zu erreichen sein. Der Berner Captain steht fast 25 Minuten auf dem Eis – so lange wie kein anderer Spieler seines Teams. Er verbucht beim 3:0 durch Justin Barron seinen 21. Assist und weist am Ende eine Plus-4-Bilanz aus.

