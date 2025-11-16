DE
FR
Abonnieren

Bei Dallas-Sieg
So erzielt Bichsel sein erstes Saisontor

Lian Bichsel erzielt in der Nacht auf Sonntag sein erstes Saisontor in der NHL. Ansonsten herrscht bei den Schweizer Söldnern Flaute.
Publiziert: vor 49 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen