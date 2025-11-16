DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
NHL
NHL: Lian Bichsel erstes Saisontor gegen Philadelphia
Bei Dallas-Sieg
So erzielt Bichsel sein erstes Saisontor
Lian Bichsel erzielt in der Nacht auf Sonntag sein erstes Saisontor in der NHL. Ansonsten herrscht bei den Schweizer Söldnern Flaute.
Publiziert: vor 49 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen