Ausgleich unters Tordach
Timo Meier behält im Gewühl die Übersicht

Die New Jersey Devils gewinnen in der Verlängerung 4:3 gegen Montreal. Timo Meier erzwingt in der Schlussphase die Overtime, Jesper Bratt trifft zum Sieg.
Publiziert: vor 56 Minuten
