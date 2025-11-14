DE
Ausgleich nach dominanter Shift
Hier trifft Fiala aus krassem Winkel

Es bleibt dabei: Trifft Kevin Fiala, dann gewinnen die Los Angeles Kings meistens auch. So auch in der Nacht auf Freitag.
