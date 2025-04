Die Schweizer NHL-Stars sind in der Nacht auf Sonntag in Torlaune. Kevin Fiala kommt mittlerweile schon auf 30 Saisontreffer.

1/7 Kevin Fiala (r.) wird für sein Tor gegen Edmonton gefeiert. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kevin Fiala erzielt am Samstag seinen 30. Treffer in der NHL-Saison. Der St. Galler wird danach prompt als bester Spieler der Partie ausgezeichnet, welche die Los Angeles Kings mit 3:0 gegen Edmonton gewinnen.

Es ist das zweite Mal, dass Kevin Fiala die 30-Tore-Marke in einer regulären Saison erreicht, nach seinem Rekordjahr 2021/22 im Trikot von Minnesota (33 Tore, 85 Punkte insgesamt). Er ist der zweite Schweizer, dem dies in dieser Saison gelingt, nach Devils-Kapitän Nico Hischier, der beim 4:0-Erfolg New Jerseys sein 35. Saisontor erzielt und zwei Assists verbucht. Timo Meier trifft in diesem Spiel doppelt. Der Appenzeller steht nun bei 24 Treffern.

Fiala eröffnet den Torreigen in der 30. Minute, als er einen Abpraller nach einem Schuss von Alex Laferriere backhand verwertet. Andrei Kuzmenko und Trevor Lewis erzielen die beiden anderen Tore für die Kings, die wenige Stunden später ihr Playoff-Ticket dank Calgarys Niederlage in Las Vegas lösen.

Bichsel liefert Assist

Noch weiter Hoffnungen auf die Postseason dürfen sich die Vancouver Canucks von Pius Suter machen. Vancouver gewinnt mit 6:2 gegen Anaheim und rückt damit bis auf sechs Punkte an Minnesota heran, das derzeit die zweite Wildcard im Westen hat. Die Canucks haben noch sechs Spiele in der regulären Saison zu bestreiten.

Erwähnenswert ist ausserdem der Assist von Lian Bichsel, der nun auf acht Punkte in dieser Saison kommt. Der Solothurner Verteidiger muss mit Dallas gegen die Pittsburgh Penguins von Superstar Sidney Crosby (3 Tore, 1 Assist) dennoch eine Niederlage hinnehmen. Am Schluss verlieren die Texaner mit 3:5. Die Stars, die bereits sicher in den Playoffs sind, hatten zuvor sieben Mal in Folge gewonnen.

Muggli in die AHL Der EVZ ist zwar in den Playoffs ausgeschieden. Für Verteidiger Leon Muggli ist die Saison aber noch nicht vorbei. Die Washington Capitals haben den 18-Jährigen zu ihrem AHL-Farmteam Hershey Bears beordert. Muggli kam in dieser Saison in 40 Spielen auf elf Punkte (5 Tore, 6 Vorlagen) bei den Zugern. Von Washington war der Schweizer Verteidiger im Draft 2024 als insgesamt 52. Spieler gezogen worden. Der EVZ ist zwar in den Playoffs ausgeschieden. Für Verteidiger Leon Muggli ist die Saison aber noch nicht vorbei. Die Washington Capitals haben den 18-Jährigen zu ihrem AHL-Farmteam Hershey Bears beordert. Muggli kam in dieser Saison in 40 Spielen auf elf Punkte (5 Tore, 6 Vorlagen) bei den Zugern. Von Washington war der Schweizer Verteidiger im Draft 2024 als insgesamt 52. Spieler gezogen worden. Mehr

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten