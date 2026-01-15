Nico Hischier schiesst die Devils mit Doppelpack zum Sieg
Der Schweizer Captain von New Jersey ist im Heimspiel gegen Seattle Kraken der Mann des Spiels. In der Verlängerung erzielt Hischier den entscheidenden Treffer zum 3:2.
Publiziert: 07:43 Uhr
