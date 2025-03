27. und 28. Tor der Saison Kevin Fiala führt LA Kings mit Doublette zum Sieg

Die Los Angeles Kings gewinnen in der Nacht auf Mittwoch gegen die New York Rangers. Der Schweizer Kevin Fiala ist mit zwei Toren massgeblich an dem Sieg beteiligt

