Nach drei Siegen in Serie setzt es für die Winnipeg Jets eine deutliche Niederlage ab. Das Team von Nino Niederreiter unterliegt in Vancouver 2:6, wobei Pius Suter als Doppeltorschütze glänzt.

1/2 Pius Suter trifft gegen Winnipeg doppelt und knackt erstmals in seiner Karriere die 20-Tore-Marke in der NHL. Foto: RIO GIANCARLO

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Pius Suter markiert die beiden letzten Treffer der Partie zwischen seinen Vancouver Canucks und den Winnipeg Jets. Er trifft Mitte des Mitteldrittels und vier Sekunden vor Schluss ins leere Tor zum 6:2-Endstand. Für den 28-jährigen Schweizer in Diensten der Canucks sind es die Saisontore Nummer 19 und 20. Als vierter Schweizer in dieser Saison nach Nico Hischier, Kevin Fiala und Timo Meier und erstmals überhaupt in der NHL knackte er die 20-Tore-Marke.

Niederreiter erlebt keinen guten Abend. Der Bündner verlässt das Eis mit einer Minus-3-Bilanz. Für Vancouver ist es ein wichtiger Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze. Winnipeg bleibt mit 98 Punkten auch nach der Niederlage klarer Spitzenreiter im Westen.

Auch Bichsel siegt

Hinter den Jets festigen die Dallas Stars ihren zweiten Platz. Beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks kommt Lian Bichsel knapp 14 Minuten zum Einsatz.

Nach wie vor ausser Gefecht gesetzt ist Roman Josi. Der Captain der Nashville Predators fehlt beim 1:4 gegen die St. Louis Blues verletzt. Philipp Kurashev gehört bei der 2:6-Niederlage gegen die Seattle Kraken nicht zum Kader der Chicago Blackhawks.

