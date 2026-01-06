Erfolgreicher NHL-Abend für Kevin Fiala: Der Schweizer Stürmer erzielt beim Sieg seiner Los Angeles Kings gegen Minnesota Wild das wegweisende 2:0. Für Fiala ist es bereits Saisontor Nummer 15.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings gewinnen in der NHL in der Nacht auf Dienstag mit 4:2 gegen die Minnesota Wild. Der Ostschweizer staubt für die Kings im zweiten Drittel nach schöner Vorarbeit von Teamkollege Andrei Kuzmenko zum zwischenzeitlichen 2:0 ab. Für die definitive Entscheidung in der Partie sorgt schliesslich der Schwede Adrian Kempe, der knapp eineinhalb Minuten vor dem Ende der Partie zum 4:2 ins leere Tor trifft.

Für die Kings ist es der zweite Sieg gegen die Minnesota Wild in kürzester Zeit. Am vergangenen Samstagabend Ortszeit setzte sich die Mannschaft von Fiala ebenfalls gegen Minnesota durch, allerdings erst im Penaltyschiessen.