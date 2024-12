1/2 Kevin Fiala trifft beim siebten Heimsieg der Kings in Folge zum 1:0. Foto: Matt Slocum

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kevin Fiala trifft in der NHL ein weiteres Mal. Der St. Galler ist beim 5:4-Heimsieg der Los Angeles Kings gegen die Philadelphia Flyers Torschütze.

Fiala eröffnet mit Treffer Nummer 14 in der laufenden Saison nach gut fünf Minuten das Skore. Die Kings geraten danach zwar Mitte des zweiten Abschnitts 2:4 in Rückstand, erringen im zweiten Spiel der laufenden Serie von fünf Partien vor eigenem Anhang aber doch noch den zweiten Sieg. Insgesamt ist es der siebte Erfolg am Stück in der eigenen Arena. Captain Anze Kopitar sorgt im dritten Drittel für die Wende. Der Slowene trifft innert zwei Minuten zweimal, das zweite Mal in Überzahl.

Bichsel gewinnt gegen Kurashev

Lian Bichsel entscheidet mit den Dallas Stars das Duell gegen Philipp Kurashe in den Reihen der Chicago Blackhawks klar für sich. Die Gäste mit dem Solothurner Verteidiger siegen 5:1 und fügen der Mannschaft um Kurashev die vierte Niederlage in Folge zu. Die Blackhawks bleiben damit das nach Punkten schwächste Team der Liga. An den Toren sind beide Schweizer nicht beteiligt.