Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
Tauche ein in die neue Hockey-Welt! Blick bringt dich näher an dein National-League-Team als je zuvor – dank des neuen Features «Follow My Team». Die Funktion gibt dir die Möglichkeit, deinem Team zu folgen, du verpasst garantiert nichts mehr.
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.