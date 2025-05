1/10 Der 49-jährige Fischer steht in Stockholm zum zweiten Mal in Folge im Halbfinal. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Als Patrick Fischer im April 2018 gefragt wurde, ob er seine offen kommunizierten Medaillenträume bereue, sagte er: «Weshalb sollte ich das tun? Wenn ich nicht von einer Medaille träumen würde, wäre ich fehl am Platz.» 30 Tage später kehrte er mit einer Silbermedaille um den Hals aus Kopenhagen zurück. Zwei Jahre nach seiner ersten Weltmeisterschaft in Moskau war ihm wohl klargeworden, dass er die Nation und seine Spieler mit seinem Enthusiasmus überfordern musste, damit Nation und Spieler einen Schritt weiterkommen.

Im Mai 2025 steht Fischer zum zweiten Mal in Folge in der Runde der besten vier. Diesem Fortschritt ging ein Prozess voraus, den Fischer nach der missglückten Viertelfinal-Partie gegen Deutschland im Frühling 2021 initiiert hatte. «Das scheinheilige Ziel Viertelfinal kommt auf den Index», hatte der Nati-Coach nach der Niederlage im Penaltyschiessen verfügt. Auch dafür wurde der Zuger mit heftiger Kritik überzogen. Wer den Halbfinal als Zielsetzung ausruft, muss ihn dann auch mal erreichen. Das gelingt erst im Frühling 2024, als die Nati in Prag erst im Final gegen Tschechien unterliegt. Dass diese Leistung ein Jahr später in Dänemark bestätigt werden kann, ist wohl Fischers grösste Leistung bisher. Ein Vordringen in die Medaillen-Runde ist für die Schweiz immer noch eine ausserordentliche Leistung, wenn man die Kaderlisten der Konkurrenz nicht als rein akademische Tatsache abtut. In der Medaillen-Runde steht die Schweiz in der Regel vor Gegnern, die ihr Personal mit wenigen Ausnahmen vor allem aus der NHL rekrutieren.

Das Messer an der Gurgel

Mut, Esprit, Enthusiasmus. Einen eigenen Stil pflegen. Auf Rückschritte mit progressiven Aussagen reagieren. Fischer hat sich auch dann nicht unterkriegen lassen, als die Resultate gegen ihn sprachen. Während der erratischen Amtszeit des Verbandspräsidenten Stefan Schärer (60) musste sich Fischer auch noch als Vermittler zwischen den zerstrittenen Fronten im Schweizer Eishockey bewähren. Schärer hatte Fischer vor dem Turnier in Tschechien das Messer an die Gurgel gesetzt, das Erreichen des Halbfinals war da nicht mehr bloss eine lose formulierte Zielsetzung, sondern eine Pflicht. Der folgende Sieg gegen Deutschland im Viertelfinal löste auf einen Schlag viele Probleme, nicht nur im Dunstkreis der Nati.

Wird Bichsel doch noch begnadigt?

Die Silbermedaille von Prag brachte aber in erster Linie die Diskussionen um die Position des Nati-Trainers zum Erliegen. Fischer war vor diesem Befreiungsschlag zusätzlich in die Kritik geraten, als er den Schweizer NHL-Verteidiger Lian Bichsel (21, Dallas Stars) für mehrfachen Ungehorsam bis und mit der Heim-Weltmeisterschaft 2026 aus dem Nati-Kader verbannt hatte. Eine Diskussion, die bis heute andauert, aufgrund der Erfolge der Nati allerdings fest an Schärfe verloren hat.

Man kann sich ausmalen, dass die Rufe nach Bichsel umso lauter wären, wenn diese Erfolge ausgeblieben wären. Dabei ist das eine der grössten Errungenschaften Fischers: Die Aufgebots-Disziplin und die Begeisterung für die Nationalmannschaft haben unter ihm einen Höhepunkt erreicht. Möglich ist das nur, wenn Verfehlungen auch Konsequenzen haben.

Das mussten ausser Bichsel auch schon andere erfahren. Vor allem bei den NHL-Cracks ist diese konsequente Haltung Fischers sehr beliebt, weil sie selbst stets mit bestem Beispiel vorangehen. Als Messlatte dieser Philosophie darf Kevin Fiala (28) genannt werden, der im Frühling 2024 kurz nach der Geburt seiner Tochter Maisie Mae in Prag erschienen und sofort die Schlittschuhe geschnürt hatte. Ist bei Bichsel aber nicht doch übertriebene Härte im Spiel? Der junge Mann wurde insgesamt für drei Weltmeisterschaften plus Olympische Spiele gesperrt, es besteht allerdings die Hoffnung, dass Fischer vor seinem letzten Amtsjahr (Vertrag läuft 2026 aus) doch noch eine Begnadigung des NHL-Spielers ins Auge fasst.

Ein Akt der Grosszügigkeit auf dem Höhepunkt seines Schaffens? Damit würde Fischer wohl zusätzlich Punkte machen, falls ihn sowas überhaupt kümmert. Die Geschichte der Schweizer Nati hat der Zuger sowieso nachhaltig geprägt. Erfolgreicher war keiner.

