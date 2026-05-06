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Nati-Debütant Simon Seiler
«Will jeden Tag alles aufsaugen»

Fribourg-Gottéron-Verteidiger Simon Seiler wurde von Jan Cadieux erstmals ins Nationalteam beordert. Seiler zeigt grosse Vorfreude auf die mögliche Heim-WM.
Publiziert: 10:01 Uhr
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