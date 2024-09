CEO Bloch verlässt Swiss Ice Hockey noch früher

1/2 Der abtretende Geschäftsführer Patrick Bloch übergibt seine Dossiers bis Ende September an ...

Dass CEO Patrick Bloch den Hockeyverband verlässt, war bereits klar. Nun geht der Geschäftsführer aber schon fünf Monate früher, also per Ende September und nicht erst per Ende Februar von Bord.

Der Verband schreibt in einer Mitteilung: «Der Verwaltungsrat der SIHF hat die Gespräche zum Übergabeprozess mit Patrick Bloch konkretisiert. Der 39-Jährige wird Swiss Ice Hockey noch bis Ende September 2024 unterstützen und die einzelnen Dossiers übergeben und dann bis im Februar 2025 bei Bedarf passiv in einem kleinen Pensum zur Verfügung stehen.»

Interims-Geschäftsführer wird Markus Graf, der lange als Director Education beim Verband gearbeitet hat. Er verschiebt seine Pensionierung bis zum Zeitpunkt, an dem eine neue Fixlösung als Geschäftsführer gefunden ist.

Verbands-Präsident Stefan Schärer: «Markus Graf ist ein absoluter Fachmann und kennt das Eishockey seit Jahrzehnten. Durch seine operative Tätigkeit als GL-Mitglied ist er über die anstehenden Themen und Problemstellungen bestens im Bild und wird Entscheide gemeinsam mit den SIHF-Direktoren und im Austausch mit dem VR stets auch in Bezug auf die zukünftige Strategie 2030 fällen.»