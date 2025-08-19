Schweiz startet gegen Weltmeister USA in die Heim-WM

Der Eishockey-Weltverband IIHF veröffentlicht den Spielplan für die WM 2026 in Zürich und Freiburg. Für die Schweiz beginnt das Heimturnier mit dem Duell gegen den Weltmeister.

Die Schweiz, hier mit Sven Andrighetto, im WM-Final 2025 gegen die USA. Foto: SALVATORE DI NOLFI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Gastgeber bestreitet sein Auftaktspiel am Freitag, 15. Mai, um 20.15 Uhr in Zürich gegen die USA. Somit kommt es gleich zum Auftakt des Turniers zur Neuauflage des diesjährigen WM-Finals, in dem die Schweizer den Amerikanern nach Verlängerung 0:1 unterlagen.

Danach trifft das Team von Nationaltrainer Patrick Fischer in der Gruppe A der Reihe nach auf Lettland (16.5.), Deutschland (18.5.), Österreich (20.5.), Aufsteiger Grossbritannien (21.5.), Ungarn (23.5.) und Finnland (26.5.). Die Schweiz trägt sämtliche Vorrundenspiele im Heimstadion der ZSC Lions aus.

In der Gruppe B in Freiburg spielen Rekordweltmeister Kanada, Schweden, Tschechien, Dänemark, die Slowakei, Norwegen, Slowenien und der zweite Aufsteiger Italien.