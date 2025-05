Fischer plant Blitz-Einsatz des NHL-Stars «Niederreiter kommt direkt vom Flughafen ans Spiel»

In den NHL-Playoffs ist er ausgeschieden, in die Ferien gehts für Nino Niederreiter trotzdem noch nicht. Er stösst zur Nati und verstärkt diese an der Weltmeisterschaft.

Publiziert: 13:52 Uhr | Aktualisiert: vor 44 Minuten