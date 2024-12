1/6 Das Aufgebot der Schweizer Nati für das zweite Turnier der Euro Hockey Tour enthält keine grossen Überraschungen. Foto: Pius Koller

Fürs Vierländerturnier vom 12. bis 15. Dezember in Freiburg bietet Nationalcoach Patrick Fischer 24 Spieler auf, unter ihnen auch Rückkehrer Grégory Hofmann.

Hofmann hatte sich im Februar im Rahmen der Euro Hockey Tour in Schweden eine Fussverletzung zugezogen, was für ihn nach einer Operation das vorzeitige Saisonende bedeutete. Nun kehrt der frühere NHL-Stürmer in Diensten des EV Zug am Heimturnier in Freiburg gegen Tschechien, Finnland und Schweden in den Kreis der Schweizer A-Nationalmannschaft zurück.

Hofmann ergänzt ein Kader mit viel Länderspiel-Erfahrung. Davon ausgenommen sind die beiden Torhüter Stéphane Charlin (SCL Tigers) und Ludovic Waeber (Kloten) mit sieben respektive fünf Länderspielen. Zehn Spieler waren bereits Mitte November am Karjala Cup in Finnland dabei, unter ihnen das ZSC-Quartett mit Sven Andrighetto, Denis Malgin, Dean Kukan und Christian Marti.

Nati-Aufgebot und Programm Swiss Ice Hockey Games Torhüter (2): Stéphane Charlin (SCL Tigers), Ludovic Waeber (EHC Kloten) Verteidiger (8): Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Lukas Frick (Lausanne HC), Andrea Glauser (Lausanne HC), Fabian Heldner (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Roger Karrer (Genève-Servette HC), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions) Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Thierry Bader (SC Bern), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (EV Zug), Fabrice Herzog (EV Zug), Grégory Hofmann (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Marco Lehmann (SC Bern), Denis Malgin (ZSC Lions), Damien Riat (Lausanne HC), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (EV Zug), Calvin Thürkauf (HC Lugano) Spielplan. Donnerstag, 12. Dezember: Schweden - Schweiz (19.45 Uhr) und in Pardubice Tschechien - Finnland (17.30 Uhr). - Samstag, 14. Dezember: Finnland - Schweden (14.00 Uhr) und Schweiz - Tschechien (18.00). - Sonntag, 15. Dezember: Tschechien - Schweden (11.30 Uhr) und Schweiz - Finnland (15.30 Uhr).

Fischer: «Fans etwas zurückgeben»

«Wir möchten uns nicht nur sportlich weiterentwickeln und an die Auftritte vom Karjala Cup anknüpfen, sondern auch den Fans für ihren Support etwas zurückgeben – Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist», sagt Patrick Fischer in der Mitteilung des Verbandes. Beim ersten Turnier dieser Saison gelang der Schweiz im November gegen Angstgegner Schweden nach zuvor 16 Niederlagen am Stück der langersehnte Sieg. Nach einer knappen Niederlage gegen Gastgeber Finnland und der verlorenen Neuauflage des WM-Finals gegen Tschechien resultierte der 3. Platz.

Schweden ist am Heimturnier am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.45 Uhr der Schweizer Auftaktgegner. Am Samstagabend folgt die Partie gegen Weltmeister Tschechien (18.00 Uhr), am Sonntagnachmittag treffen die Schweizer zum Abschluss auf Finnland.