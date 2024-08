Die Eishockey-WM 2025 in Schweden und Dänemark wird mit einem Kracher lanciert. Das Team von Patrick Fischer trifft in einer Neuauflage des WM-Finals 2024 auf Tschechien.

Patrick Fischer will kommenden Mai die Schweiz zum Sieg gegen Tschechien coachen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Partie findet in Herning am Freitag, 9. Mai, nachmittags statt. Die weiteren Schweizer Gegner in der Vorrunde sind Dänemark (10. Mai, 20.20 Uhr), die USA (12. Mai, 16.20), Deutschland (15. Mai, 16.20), Norwegen (16. Mai, 20.20), Ungarn (18. Mai, 20.20) und Kasachstan (20. Mai, 12.20).