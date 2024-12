HCD-Tschechen schiessen die Nati ab

1/5 Die Schweiz muss gegen Tschechien unten durch. Foto: keystone-sda.ch

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Von einer Revanche für den WM-Final zu sprechen, wäre wohl übertrieben. Doch immerhin stehen bei der Schweiz elf Silberhelden und bei den Tschechen acht Weltmeister von Prag auf dem Eis.

Das Team von Patrick Fischer hat dabei grosse Mühe, sich in der gegnerischen Zone festzusetzen oder gar Druck aufzubauen. Die viel robusteren Tschechen knallen ihnen stets die Türe vor der Nase zu. Zu Chancen kommt die Nati zunächst nur durch einen Konter. Doch Fabrice Herzog, von Denis Malgin herrlich lanciert, scheitert alleine vor Goalie Zajicek.

Doppelpack der HCD-Tschechen

Und als die Reihe mit Ken Jäger und den Zuger-Flügeln Dario Simion und Grégory Hofmann die Ordnung verliert, gehen die Tschechen in Führung. Filip Zadina verwertet dabei einen Abpraller von Goalie Ludovic Waeber völlig unbedrängt. Kurz vor der ersten Pause schlägt auch der zweite HCD-Goalgetter bei den Tschechen zu. Matej Stransky trifft aus kurzer Distanz, nachdem sich Dean Kukan hinter dem Tor abkochen lässt und Andrea Glauser zu wenig achtsam ist.

Im Mitteldrittel können die Schweizer zwei gute Konter-Möglichkeiten nicht nutzen. Erst nutzen der sehr engagierte Herzog und Andrighetto eine 2-gegen-1-Situation nicht. Dann verzieht Hofmann nach einem Steilpass von Dominik Egli.

Heim-Fluch hält an

So richtig Stimmung kommt in Fribourg erst spät im zweiten Abschnitt auf, als die Malgin-Linie den Gegner schwindlig und müde spielt und lange einschnürt. Ein Tor gelingt aber nicht. Auf weitere Druckphasen der Nati wartet man vergeblich. Die beste Chance zum Anschlusstreffer vergibt der diese Saison noch torlose SCB- und künftige ZSC-Stürmer Thierry Bader.

So kann die Nati auch das zehnte Heimspiel im Rahmen der Euro Hockey Tor nicht gewinnen. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Sonntag gegen die Finnen (15.30 Uhr), die am Samstag das Duell gegen Schweden 3:0 für sich entschieden.

Schweiz – Tschechien 0:2

6412 Fans

Tore: 12. Zadina (Kundratek, Krejcik) 0:1. 20. Stransky (Tomasek) 0:2.