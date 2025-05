Standing Ovations für Ambühl in Kloten

Aufstellung Schweiz

Patrick Fischer geht mit folgender Aufstellung in das Vorbereitungsspiel gegen Schweden: Andres Ambühl führt die Nati als Captain an. Logisch, denn heute ist sein Abend. Die 41-jährige HCD-Legende bestreitet zum letzten Mal ein Spiel auf Schweizer Eis. Nach dieser Saison hängt Ambühl die Schlittschuhe und den Stock an den Nagel.