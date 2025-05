«Ich kann das nicht»

1/26 Die Schweiz verliert den WM-Final in der Overtime. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Sven Andrighetto: «Enttäuscht. Man ist leer, es sind keine schönen Gefühle. Wenn du kein Tor schiesst, kannst du kein Spiel gewinnen. Leo hat wieder einmal Weltklasse gehalten. Vielleicht waren wir vorne zu wenig mutig, ich weiss es nicht. Im Moment ist es gerade recht schwer stolz zu sein, zweimal Silber macht auch kein Gold. Wenn wir jetzt ein paar Tage Abstand haben, können wir vielleicht stolz sein, jetzt ist es aber schwierig. , wir müssen diesen letzten Schritt gehen. Wir haben schon letztes jahr final kein tor geschossen, jetzt wieder nicht, dort müssen wir anfangen.

Nino Niederreiter: «Es ist schwierig. Ich kann das gerade nicht.» Dann bricht der Nati-Spieler das Interview mit Tränen in den Augen ab.

Leonardo Genoni: «Es ist hart, es tut weh. Ich will es nicht vergleichen. Wir waren wieder so nah dran, es tut sehr fest weh. Ich weiss nicht was ausschlaggebend war, es ist wenig, was fehlt. Wir bringen es nicht hin, ihr Schuss sitzt. Wir haben gute Spiele gezeigt, es waren nicht die einfachsten Spiele, wir hatten eine grosse Konstanz drin und das macht Hoffnung. Ich würde den MVP-Award gerne tauschen. Ich bin neben Büehli gehockt und habe ihm gesagt, jetzt hole ich dir den Kübel. Jetzt hats leider nicht gereicht.

1:54 Genoni wollte Sieg unbedingt: «Hätte für Büehli ein anderes Ende gewünscht»

Andres Ambühl: «Diese Enttäuschung. Letztes Jahr, jetzt wieder. Es ist nicht lustig. Es geht nicht um mich. Es geht um die Mannschaft und um die Schweiz. Wir wollten mehr, doch es hat nicht gereicht. So kurz nach dem Spiel ist schwierig, aber wenn du kein Tor schiesst, ist es schwierig zu gewinnen.»

1:16 Ambühl mit Tränen: «Wir waren eine extrem coole Truppe»

Patrick Fischer: «Es ist einfach nur traurig. Wir haben wirklich das Gefühl gehabt, es klappt heute. Wir wollten es erreichen, auch für Andres. Es hat Offensiv leider nicht so funktioniert, wie erhofft. Es ist traurig. Wir haben es probiert, die Amerikaner haben gut gespielt, wir sind irgendwie nicht ins Forechecking gekommen. Die Mannschaft hat das ganze Turnier überragend gespielt, wir haben kein Spiel nach 60 Minuten verloren. Die ganze Mannschaft hat bis zum letzten Schuss daran geglaubt, jetzt sind wir etwas wie in Schockstarre. Ich bin so stolz auf jeden Spieler und jeden im Staff. Ich hatte das Gefühl, wir hätten es verdient, jetzt verlieren wir das vierte Mal. So ist das Leben, wir müssen es akzeptieren und nächstes Jahr haben wir die Chance zuhause. So einen wie Ambühl gibts nie mehr. Wenn es einer verdient hätte, Weltmeister zu werden, dann er. Doch so ein Spiel schmälert ihn nicht.»

