Am Freitagabend kommt es zum Testspiel-Kracher zwischen der Nati und Deutschland. Julian Nagelsmann und Serge Gnabry blicken auf die Partie – und erweisen der Schweiz viel Respekt.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Am Freitagabend spielt die Nati gegen Deutschland. DFB-Trainer Julian Nagelsmann ist voll des Lobes für das Team von Murat Yakin. «Die Schweiz ist sehr stabil, kriegt wenig Gegentore. Sie sind sehr diszipliniert, schliessen schnell die Räume und haben eine sehr gute Struktur. Granit Xhaka möchte jeden Ball. Sie haben eine gute Mischung mit erfahrenen und jungen, hungrigen Spieler. Eine sehr stabile Mannschaft mit einem sehr guten Trainer. Sie werden uns sehr fordern», so Nagelsmann.

Von seiner Mannschaft erwartet er einen «couragierten» Auftritt. Allerdings müsse noch nicht alles perfekt laufen. Das Spiel gegen die Schweiz sei nur ein «Einspielen» für die WM. Schlechte Nachrichten gibt es für den DFB-Trainer aber trotzdem. Bayern-Goalie Jonas Urbig ist verletzt aus dem Camp abgereist. Nagelsmann gibt aber Entwarnung: «Urbig hat es sehr gut gemacht. Er hat eine ganz, ganz kleine Kapselverletzung. Er hätte wahrscheinlich auch weiter trainieren können, aber wir wollten hier nichts riskieren.»

Die ganze Pressekonferenz gibts im Ticker zum Nachlesen.