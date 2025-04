Der Trailer zur Hockey-WM 2024 Wie die grandiose Nati das WM-Finale erreichte

Vor fast einem Jahr gewann die Schweizer Eishockeynationalmannschaft erfolgreich die Silbermedaille an der WM in Prag. Am 5. April erscheint der Dokumentarfilm über den Weg zu diesem Erfolg.

Publiziert: vor 45 Minuten