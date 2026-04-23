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Cadieux verrät nach Sieg
«Moy und Riat sollten nächste Woche wieder dabei sein»

Nati-Trianer Cadieux spricht nach dem Sieg gegen Ungarn über das Spiel und über die mögliche Rückkehr von Moy und Riat nächste Woche.
Publiziert: vor 18 Minuten
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