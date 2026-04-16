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Hockey-Nati: Melisko schiesst die Slowaken in Führung
Cadieux startet mit Pleite
Melisko schiesst die Slowaken gegen die Schweiz in Führung
Melisko schiesst die Slowaken gegen die Schweiz in Führung.
Publiziert: vor 37 Minuten
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