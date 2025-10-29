Natitrainer Patrick Fischer gibt das Aufgebot für die Euro Hockey Tour in Finnland bekannt. Nico Gross vom HC Davos steht erstmals im Kader. Er ist einer von acht Spielern des aktuellen National-League-Tabellenführers, die dabei sind.

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

In Finnland steht das erste Turnier der Euro Hockey Tour an, an der sich die Schweiz mit Finnland, Schweden und Tschechien misst. Es ist der Start in ein grosses Eishockey-Jahr, bestehend aus den Olympischen Winterspielen und der Heim-WM im kommenden Jahr. Natitrainer Patrick Fischer (50) hat am Mittwochmittag sein Aufgebot bekanntgegeben und lässt verlauten: «Nach der erfolgreichen WM wollen wir unsere positive Dynamik fortsetzen.»

Erstmals mit dabei ist Nico Gross (25). Der Verteidiger, dessen Vertragsverlängerung beim HC Davos ebenfalls am Mittwoch bekanntgegeben worden ist, ist einer von insgesamt acht Spielern des aktuellen National-League-Tabellenführers. Ausserdem sind von der Silber-Truppe der WM 2025 zehn Akteure nominiert. Zu den erfahrensten Spielern im Team zählen Michael Fora (125 Länderspiele), Reto Berra (124) und Christoph Bertschy (120).

Das Aufgebot Torhüter (2): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron) Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC), Michael Fora (HC Davos), Lukas Frick (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zug), Nico Gross (HC Davos), Fabian Heldner (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos) Stürmer (14): Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Fabrice Herzog (EV Zug), Ken Jäger (Lausanne HC), Tino Kessler (HC Davos), Simon Knak (HC Davos), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Théo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (HC Fribourg-Gottéron), Jonas Taibel (SCRJ Lakers), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Im Einsatz steht das Schweizer Team am 6. November um 17.30 Uhr gegen Finnland und am 8. November um 12 Uhr gegen Schweden. Das dritte Spiel der Nati findet am 9. November ebenfalls um 12 statt. Dann trifft die Schweiz auf Tschechien. Alle Spiele werden live auf SRF übertragen.