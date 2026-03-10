Patrick Fischer beginnt am 14. April seine letzte WM-Vorbereitung als Trainer der Eishockey-Nati. Diese testet gegen fünf unterschiedliche Gegner je zweimal, bevor es dann am 15. Mai beim Auftaktspiel gegen die USA zur Neuauflage des Spiels um Gold von 2025 kommt.

So bereitet sich die Eishockey-Nati auf die Heim-WM vor

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Zehn Partien absolviert die Schweizer Eishockey-Nati der Männer als Vorbereitung, bevor für sie am 15. Mai die Heim-WM mit dem Kracherduell gegen den Titelverteidiger und Olympiasieger aus den USA in Zürich beginnt.

Zwei davon werden in der Bieler Tissot Arena ausgetragen (23. und 24. April). Der Gegner heisst dann jeweils Ungarn. Gegen die Magyaren bestreitet die Mannschaft von Chefcoach Patrick Fischer am 23. Mai auch ihr zweitletztes von insgesamt sieben Vorrundenspielen in der Swiss Life Arena.

Die WM-Vorbereitung der Nati startet am 14. April in der Slowakei. In Topolcany duelliert sich die Schweiz zweimal mit dem Olympia-Vierten von Mailand (16. und 17. April). Nach den Auftritten in der Slowakei und in Biel misst sich das Fischer-Team anlässlich zweier Turniere der Euro-Hockey-Tour noch je zweimal mit Schweden (30. April und 9. Mai), Finnland (2. und 7. Mai) sowie Tschechien (3. und 10. Mai).