Ex-Servette-Trainer Yorick Treille nimmt Tim Bozon nicht nach Mailand mit, wo die Franzosen bei Olympia auf die Schweiz treffen werden. Für den Stürmer ist klar: «Es sind persönliche Gründe.» Für den Nati-Coach sind die Vorwürfe eine «Respektlosigkeit».

Stephan Roth und Grégory Beaud

Die französische Nationalmannschaft wird ihr erstes Spiel in Mailand am 12. Februar gegen die Schweiz bestreiten. Zur allgemeinen Überraschung wird Servette-Stürmer Tim Bozon (31) nicht dabei sein, obwohl er diese Saison bereits 11 Toren auf dem Konto hat. Nati-Coach Yorick Treille (45), der im Oktober in Genf als Headcoach gefeuert wurde, hat ihn im Gegensatz zu seinem Bruder Kévin (Ajoie) und sechs anderen Spielern, die in der Schweiz spielen, nicht für Olympia aufgeboten.

Tim Bozon, ich nehme an, du hast nicht erst jetzt erfahren, dass du nicht für Olympia nominiert wirst.

Tim Bozon: Nein, ich habe es im November erfahren – weil ich derjenige war, der sich um eine Nachricht bemüht hat. Denn ich habe keine Mitteilung erhalten. Null. Weder vor dem ersten Aufgebot im November, noch währenddessen, noch danach. Nichts. Nach zehn Tagen war ich es, der den Trainer anrief. Persönlich. Sonst hätte ich nie eine Erklärung bekommen.

Was sagte er dir, als du ihn angerufen hast?

Er sagte mir ganz kalt und deutlich, dass ich nicht für die Olympischen Spiele nominiert bin. Der Ton ist hart, fast schon hasserfüllt. Ich habe seine Wut wirklich gespürt. Für mich war das ein Schlag ins Gesicht, weil ich eigentlich hätte teilnehmen sollen.

Erklärte er dir, warum?

Ja... nun, er hat in letzter Zeit verschiedene Versionen erzählt, je nachdem, mit wem er spricht. Die Version, die er mir gab, ist, dass ich nicht genug Backchecking betreibe und dass ich nicht die DNA der französischen Nationalmannschaft habe.

Ich kann mir vorstellen, dass dir das als Erklärung nicht passt.

Nein, wirklich nicht! Ich nenne ihm die Fakten. Bei den letzten fünf Weltmeisterschaften seit dem Wiederaufstieg war ich der beste Torschütze des Teams. Ich spiele in einer grossen Liga, ich habe in den letzten drei Jahren einen halben Punkt pro Spiel gebucht, ich schiesse etwa 15 Tore pro Saison.

Und du hast der Mannschaft geholfen, sich für Olympia zu qualifizieren.

Genau. Beim Olympia-Qualifikationsturnier habe ich in drei Spielen drei Punkte eingefahren und wichtige Tore geschossen. Sie waren wichtig, weil wir uns aufgrund der Tordifferenz qualifizierten. Und als ich ihm aufzählte, was ich erreicht habe, gibt er zu, dass ich einer der besten Spieler bin. Aber trotzdem nominiert er mich nicht.

Und dann ändert sich der Diskurs?

Genau das ist der Punkt. Jetzt spricht man von einem angeblichen Einstellungsproblem. Das kann ich nicht verstehen.

Warum?

Weil er mich schon lange kennt. Er war jahrelang Assistent meines Vaters (Philippe Bozon, die Red.). Wenn es ein Problem gegeben hätte, warum hat er mich dann für das Olympia-Qualifikationsturnier ausgewählt? Und vor allem, warum hat er mich quasi gezwungen, zur WM in Schweden im letzten Frühling zu kommen, obwohl ich schwer verletzt war?

Warst du wirklich so geschwächt?

Ich war total geschwächt. Jeder riet mir nach dem Finale gegen Zürich mit Lausanne davon ab, dorthin zu fahren. Aber einige Mitarbeiter haben mich überzeugt, mitzukommen. Man versprach mir, dass man das Programm anpassen würde und dass ich nicht unbedingt alle Spiele bestreiten müsse. Man sagte mir, dass ich selbst bei 60 Prozent einer der besten Spieler des Teams sei.

Wie sah es dann sportlich aus?

Ich habe nicht das Turnier meines Lebens gespielt, aber ich habe immerhin zwei Tore und eine Vorlage erzielt. Und seit diesem Turnier hat sich meine Einstellung nicht geändert. Es gab nie irgendwelche Bedenken. Ich habe einen Charakter, ja. Ich bin anspruchsvoll, ich will gewinnen. Aber ich bin kein Krebs in der Kabine.

Hat es dich ins Zweifeln gebracht, solche Dinge zu hören?

Natürlich! Nachdem ich das gehört hatte, habe ich auch mit Spielern von Servette und Lausanne, dem Sportdirektor, dem aktuellen Trainer und Geoff Ward (Trainer von Lausanne, die Red.) gesprochen. Alle haben mir das Gleiche gesagt: Es gibt keine Probleme mit dem Verhalten oder dem Charakter. Ausserdem hätte ich nicht fünf Jahre in Lausanne, zweieinhalb Jahre mit Geoff Ward oder vier Jahre in Genf verbracht, wenn es ein Problem mit der Einstellung gegeben hätte.

Ist das in der französischen Nationalmannschaft anders?

Ich habe mit den Führungskräften der Nationalmannschaft telefoniert. Alle haben mir bestätigt, dass es nie Probleme mit mir gegeben hat.

Was ist deiner Meinung nach wirklich passiert?

Meine Wahrheit ist, dass es persönlich ist. Und ich glaube wirklich, dass das die Wahrheit ist.

Wie persönlich?

Ich war bei allen Vorauswahlen nach der WM dabei. Ich war Ende August auf der Sommerliste. Mein Name stand auf einer Liste, die er versehentlich verschickt hatte. Ich bekam die E-Mails des Managers für die Spiele, die Anti-Doping-Formulare, den ganzen Papierkram. Und dann war ich plötzlich verschwunden, ohne dass man mir auch nur die geringste Erklärung gegeben hätte. Und schliesslich sagt der Trainer, dass ich nicht im Aufgebot stehe, um «das Gleichgewicht der Gruppe, die Kohärenz und die in den letzten Monaten aufgebaute Chemie zu bewahren».

Wie hast du das interpretiert?

Ich überlasse es dir, den Zusammenhang herzustellen. Aber nach seiner Entlassung in Genf war ich plötzlich verschwunden. Für mich ist das klar. In der Art und Weise, wie er mit mir sprach, in seinem Tonfall, spürte ich viel Hass. Ich hatte das Gefühl, dass er mich für etwas bezahlen liess.

Du sagst aber, dass zwischen euch in Genf nichts Schlimmes passiert ist.

Nichts. Es gab keinen Streit. Keinen Clash. Aber als er Trainer in Genf war, habe ich nicht mein bestes Eishockey gespielt. Das gebe ich gerne zu. Es war aber ein Zufall. Ich hatte einen komplizierten Sommer, eine schlechte Vorbereitung, Verletzungen, einen enormen körperlichen Rückstand. Und diese Probleme waren ausgerechnet die Folge davon, dass ich bei der WM in Schweden der französischen Nationalmannschaft geholfen hatte. Auch aus diesem Grund finde ich es ungerecht, was passiert. In den letzten beiden Spielen vor seiner Entlassung habe ich mich langsam gesteigert. Und direkt nach seiner Entlassung habe ich meine beiden besten Spiele gemacht, das ist Fakt. Ich denke, er hat sich betrogen gefühlt. Aber von meiner Seite aus gab es nie die geringste Absicht, gegen ihn zu spielen.

Was fühlst du heute am meisten?

Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich habe das Gefühl, dass man mich angelogen hat, dass man mir Gründe genannt hat, die nicht stichhaltig sind. Ich stehe zu meinem Charakter und meinen Fehlern. Aber das, was man mir vorwirft, entspricht nicht der Realität. Deshalb war es mir wichtig, meine Realität darzustellen. Meine Wahrheit. Und ich denke, dass ich das Recht habe, darüber zu sprechen.

Treille: «Das ist eine Respektlosigkeit» Vor unserem Interview mit Tim Bozon, das zunächst auf Französisch erschienen ist, wurde Yorick Treille von Blick kontaktiert. Wollte der französische Nationaltrainer erklären, warum er den Stürmer von Servette nicht für die Olympischen Spiele in Mailand nominiert hatte? Am Dienstag antwortete uns der Trainer, dass er sich nicht zu nicht nominierten Spielern äussern wolle. Doch nun hat er in der französischen Sportzeitung «L'Equipe» reagiert. Zunächst erklärte er, dass er sich nicht auf einen «Austausch von Polemiken» einlassen und sich lieber auf die ausgewählten Spieler konzentrieren wolle. Dann kam er aber dennoch auf Tim Bozon zu sprechen. Der ehemalige Servette-Trainer behauptet, er habe dem Stürmer am 23. Oktober mitgeteilt, dass er nicht mit nach Mailand reisen werde, zweieinhalb Wochen nach seinem Rauswurf in Genf «Es gab keinen Hass», betont er. Es habe viele Erklärungen gegeben, um Bozon die Gründe verständlich zu machen. «Er hat seine eigene Interpretation und Selbsteinschätzung, das steht ihm zu.» Er sei von Bozons Reaktion «sehr enttäuscht». Die Entscheidung, ihn nicht in seine Auswahl aufzunehmen, sei «sehr kompliziert» gewesen. Zu seiner Rechtfertigung erklärte er, dass er «Spieler auswählen wollte, die das kollektive Projekt in jedem Moment nähren und die Rolle akzeptieren, die ihnen gemäss den Werten der französischen Nationalmannschaft zugewiesen wird». Seine Entlassung in Genf habe nichts damit zu tun. «Letztendlich ist diese Art von Aussagen eine Respektlosigkeit gegenüber seinen Teamkollegen und dem Trikot der französischen Nationalmannschaft. Als ob ihm die Nationalmannschaft auf jeden Fall zustehen würde», schloss der Trainer der Bleus. (gb) An der WM 2025 stieg Frankreich unter Trainer Yorick Treille ab. keystone-sda.ch Vor unserem Interview mit Tim Bozon, das zunächst auf Französisch erschienen ist, wurde Yorick Treille von Blick kontaktiert. Wollte der französische Nationaltrainer erklären, warum er den Stürmer von Servette nicht für die Olympischen Spiele in Mailand nominiert hatte? Am Dienstag antwortete uns der Trainer, dass er sich nicht zu nicht nominierten Spielern äussern wolle. Doch nun hat er in der französischen Sportzeitung «L'Equipe» reagiert. Zunächst erklärte er, dass er sich nicht auf einen «Austausch von Polemiken» einlassen und sich lieber auf die ausgewählten Spieler konzentrieren wolle. Dann kam er aber dennoch auf Tim Bozon zu sprechen. Der ehemalige Servette-Trainer behauptet, er habe dem Stürmer am 23. Oktober mitgeteilt, dass er nicht mit nach Mailand reisen werde, zweieinhalb Wochen nach seinem Rauswurf in Genf «Es gab keinen Hass», betont er. Es habe viele Erklärungen gegeben, um Bozon die Gründe verständlich zu machen. «Er hat seine eigene Interpretation und Selbsteinschätzung, das steht ihm zu.» Er sei von Bozons Reaktion «sehr enttäuscht». Die Entscheidung, ihn nicht in seine Auswahl aufzunehmen, sei «sehr kompliziert» gewesen. Zu seiner Rechtfertigung erklärte er, dass er «Spieler auswählen wollte, die das kollektive Projekt in jedem Moment nähren und die Rolle akzeptieren, die ihnen gemäss den Werten der französischen Nationalmannschaft zugewiesen wird». Seine Entlassung in Genf habe nichts damit zu tun. «Letztendlich ist diese Art von Aussagen eine Respektlosigkeit gegenüber seinen Teamkollegen und dem Trikot der französischen Nationalmannschaft. Als ob ihm die Nationalmannschaft auf jeden Fall zustehen würde», schloss der Trainer der Bleus. (gb) Mehr



