Marcel Allemann Reporter Eishockey

Seit dem siebten Playoff-Finalspiel 2024 gegen Lausanne hat Denis Hollenstein (35) nie mehr ein Meisterschaftsspiel in der National League bestritten. Am Freitagabend ist die lange Leidenszeit des Stürmers der ZSC Lions zu Ende gegangen. Beim 4:0-Sieg auswärts gegen Ajoie gibt Hollenstein sein Comeback.

Als Blick unlängst mit Hollenstein sprach, sah es noch nicht danach aus, dass er zeitnah zurückkehren wird. Er sei auf einem guten Weg, meinte er da, aber wollte sich nicht auf eine zeitliche Prognose festlegen. Noch vor kurzem rechnete man mit dem WM-Silberhelden von 2013 eher nicht vor Oktober. Nun ist doch alles schneller gegangen – Hollenstein ist für seinen Kampf gegen das Karriereende belohnt worden. «Ich habe immer noch immer zu viel Freude am Eishockey», begründete er diesen gegenüber Blick.



Um ein Haar wäre Hollenstein ein Traum-Comeback mit einem Treffer geglückt. Sein Torschuss wurde von Gaël Christe, der erst am Freitag von Biel zu Ajoie gestossen war, in extremis noch von der Linie weggewischt. Zufrieden wird Hollenstein trotzdem sein: Wie bei seinem letzten Spiel vor eineinhalb Jahren im Playoff-Final-Showdown gehört der Kultstürmer zum Siegerteam.