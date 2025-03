Vier Tore in 72 Sekunden Arosa erzielt zwei Shorthander – auch in doppelter Unterzahl

Arosa schafft mit dem 5:2-Sieg in Huttwil den Einzug in das MyHockey-League-Finale und trifft dort auf Seewen. Lange sah es für die Bündner aber nicht rosig aus, lag man doch bis in die 38. Minute mit 0:2 im Hintertreffen. Doch dann setzte Arosa zur Aufholjagd an.