Thun im Hoch, Lyss im Tief Unterschiedliche Gefühlslagen nach dem Kantonsderby

In der letzten Runde des Kalenderjahres kam es in der MyHockey League zum Berner Kantonsderby zwischen dem EHC Thun und dem SC Lyss. Die Highlights dieser ausgewählten Partie präsentiert Blick in Zusammenarbeit mit RED+.