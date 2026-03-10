DE
MyHockey League im Re-Live
Seewen nach Auswärtssieg vor Finaleinzug

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der MyHockey League im Livestream. Auch im zweiten Spiel des Playoff-Halbfinals zwischen Langenthal und Seewen gehen die Innerschweizer als Sieger vom Eis. Nach dem 4:0-Erfolg steht es in der Serie nun 2:0 für Seewen.
Publiziert: 19:41 Uhr
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Eishockey live auf RED+

Mehr Infos unter red.sport.
