MyHockey League im Re-Live Seewen nach Auswärtssieg vor Finaleinzug

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der MyHockey League im Livestream. Auch im zweiten Spiel des Playoff-Halbfinals zwischen Langenthal und Seewen gehen die Innerschweizer als Sieger vom Eis. Nach dem 4:0-Erfolg steht es in der Serie nun 2:0 für Seewen.