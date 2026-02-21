In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der MyHockey League im Livestream. In der Viertelfinal-Serie zwischen dem EHC Thun und dem EHC Dübendorf kommts zum Duell auf Augenhöhe. In der ersten Runde empfängt der Vierte der Regular Season den Fünften.

In der ersten Runde der MyHockey-League-Playoffs empfängt der Tabellenvierte EHC Thun den fünftplatzierten EHC Dübendorf. Gerade mal drei Punkte trennten die beiden Teams in der Tabelle und auch ein Blick auf die Direktbegegnungen verspricht eine enge Serie. Die Thuner konnten zwei Duelle für sich entscheiden (4:3 n.V. und 4:1), während die Zürcher eine Partie knapp mit 3:2 gewann.

Mit Blick auf die aktuelle Form geht Thun mit leichtem Rückenwind in die Playoffs. Die Berner Oberländer reihten am Ende der Qualifikation fünf Siege aneinander und sicherten sich so das Heimrecht, bevor sie das letzte Meisterschaftsspiel gegen Frauenfeld verloren. Dübendorf zeigte in den letzten Runden konstant solide Leistungen und verteidigte den fünften Rang souverän.

Auf der Trainerbank kommt es derweil zum Duell zweier National-League-Urgesteine. Sowohl Thun-Coach Daniel Steiner (45) als auch Dübendorf-Trainer Reto Stirnimann (51) blicken auf beinahe 20 Jahre in der höchsten Schweizer Spielklasse zurück. In der Saison 2005/06 teilten sie sich bei den ZSC Lions als Teamkollegen sogar für ein Jahr die Kabine.



Für den zweifachen Schweizer Meister Stirnimann sind es übrigens seine letzten Playoffs, der Bündner beendet nach der aktuellen Spielzeit seine Trainerkarriere.



Blick zeigt pro Runde ein Spiel der MyHockey League-Playoffs live im Stream, alle weiteren Partien können via red.sport verfolgt werden.