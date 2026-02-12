MyHockey League im Live-Stream Löst Langenthal heute das Playoff-Ticket?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick ausgewählte Spiele der MyHockey League im Livestream. Im «Match of the Week» möchte Langenthal im Auswärtsspiel in Bülach das Playoff-Ticket lösen. Im ersten Duell legten die Oberaargauer bereits mit einem klaren 4:0 vor.