MyHockey League im Live-Stream Zieht Langenthal in den Halbfinal ein?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der MyHockey League im Livestream. Relativ überraschend führt Langenthal in der Serie gegen Franches-Montagnes mit 2:0. Somit trennt die Oberaargauer nur noch ein Sieg vom Einzug in den Halbfinal.