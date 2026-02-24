MyHockey League im Live-Stream Gewinnt Huttwil auch das zweite Spiel der Serie?

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der MyHockey League im Livestream. Das erste Spiel der Viertelfinal-Serie konnte Huttwil knapp für sich entscheiden (4:3). In der zweiten Partie ist der drittplatzierte der Regular Season nun zu Gast in Frauenfeld.