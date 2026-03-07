MyHockey League im Live-Stream Berner Kantons-Derby im Playoff-Halbfinal

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick die Playoffs der MyHockey League im Livestream. Nachdem sich Thun in der Viertelfinalserie gegen Dübendorf souverän durchsetzen konnte, wartet nun der Quali-Dritte Huttwil im Halbfinale auf die Berner Oberländer.