Martigny bleibt ungeschlagen Auch Thun kann den Leader nicht stoppen

Der EHC Thun empfing den HCV Martigny und wollte einen Sieg einfahren und damit an die Tabellenspitze gelangen. Die Gäste aus Martigny haben in der laufenden Saison jedoch jedes ihrer Spiele gewinnen können und auch in Thun konnten sie ihre Siegesserie fortsetzen.