MyHockey League im Livestream Seewen lanciert mit einem späten Siegtreffer die Finalserie gegen Arosa

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigte Blick das zweite Finalspiel in der MyHockey League im Livestream und nach Spielschluss als Re-Live-Stream. Nach einem knappen 3:2-Sieg führt der EHC Seewen in der Serie, nun möchte Arosa den Heimvorteil zum Ausgleich nutzen.

Publiziert: 14:19 Uhr