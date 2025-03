Seewen will mit dem Break einen grossen Schritt machen

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick das zweite Halbfinal-Duell der Playoffs in der MyHockey League zwischen dem EHC Seewen und dem SC Langenthal im Livestream. Im Nachgang kann der Stream dieser Partie im Re-Live abgerufen werden.

Das erste Duell in diesem Halbfinale konnte der Favorit aus Seewen mit 2:0 gewinnen und nun will man mit einem Break in Langenthal einen grossen Schritt in Richtung Final-Qualifikation schaffen. Langenthal will dies natürlich mit allen Mitteln verhindern.

«Match of the Week» Eishockey – Das ist der nächste Livestream:

11. März 2025, 19:45 Uhr: SC Langenthal vs. EHC Seewen

Jeweils ein Spiel pro Woche, das «Match of the Week», wird live und kostenlos auf Blick wie auch auf «RED+» gezeigt.