DE
FR
Abonnieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die MyHockey League im Match of the Week
EHC Thun empfängt den Meister und Leader

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der MyHockey League im Livestream. Im heutigen Spiel empfängt der EHC Thun den amtierenden Meister und Leader der dritthöchsten Spielklasse, den EHC Seewen.
Publiziert: 12:19 Uhr
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren

Darum gehts

  • Thun trifft auf den starken Tabellenführer EHC Seewen
  • Das letzte Heimspiel gegen Seewen endete mit 1:3
  • EHC Seewen gewann sieben von acht Spielen, fünf in Serie
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.

Ein harter Brocken wartet auf das Heimteam aus Thun. Der amtierende Meister und unangefochtene Leader befindet sich nämlich in bärenstarker Form: Sieben Siege in acht Spielen, fünf Siege in Serie, zwei davon zu null, so lautet die eindrückliche Statistik der Seewener. Die Thuner, aktuell auf Rang 5, müssen momentan kleinere Brötchen backen. Zwar konnten die Oberländer fünf Partien für sich entscheiden, dreimal davon jedoch erst nach regulärer Spielzeit. 

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden konnten die Thuner mit 5:4 (nach Verlängerung) für sich entscheiden, das letzte Duell in Thun hingegen gewann der EHC Seewen mit 3:1. 

Spielbeginn in der KEB Grabengut ist um 20:00 Uhr, das Spiel wird live auf Blick und RED+ gestreamt.

Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen