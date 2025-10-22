EHC Thun empfängt den Meister und Leader

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der MyHockey League im Livestream. Im heutigen Spiel empfängt der EHC Thun den amtierenden Meister und Leader der dritthöchsten Spielklasse, den EHC Seewen.

Darum gehts Thun trifft auf den starken Tabellenführer EHC Seewen

Das letzte Heimspiel gegen Seewen endete mit 1:3

EHC Seewen gewann sieben von acht Spielen, fünf in Serie

Ein harter Brocken wartet auf das Heimteam aus Thun. Der amtierende Meister und unangefochtene Leader befindet sich nämlich in bärenstarker Form: Sieben Siege in acht Spielen, fünf Siege in Serie, zwei davon zu null, so lautet die eindrückliche Statistik der Seewener. Die Thuner, aktuell auf Rang 5, müssen momentan kleinere Brötchen backen. Zwar konnten die Oberländer fünf Partien für sich entscheiden, dreimal davon jedoch erst nach regulärer Spielzeit.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden konnten die Thuner mit 5:4 (nach Verlängerung) für sich entscheiden, das letzte Duell in Thun hingegen gewann der EHC Seewen mit 3:1.

Spielbeginn in der KEB Grabengut ist um 20:00 Uhr, das Spiel wird live auf Blick und RED+ gestreamt.