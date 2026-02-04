MyHockey League im Live-Stream Thun will mit Derbysieg den vierten Platz fixieren

In Zusammenarbeit mit RED+ zeigt Blick ausgewählte Spiele der MyHockey League im Livestream. Im «Match of the Week» gastiert Thun beim SC Lyss zum Kantonsderby. Beide Teams möchten sich für die anstehenden Playoffs bzw. Pre-Playoffs eine gute Ausgangslage verschaffen.