MyHockey League im Live-Stream Bülach empfängt Lyss zum Keller-Duell

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der MyHockey League im Livestream. Im "Match of the Week" empfängt der EHC Bülach den SC Lyss zum Kampf um die Pre Playoffs. Die Partie gibt's live ab 17:45 bei Blick und RED+.

Publiziert: 17:32 Uhr