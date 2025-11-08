DE
MyHockey League im Live-Stream
Bülach empfängt Lyss zum Keller-Duell

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der MyHockey League im Livestream. Im "Match of the Week" empfängt der EHC Bülach den SC Lyss zum Kampf um die Pre Playoffs. Die Partie gibt's live ab 17:45 bei Blick und RED+.
Publiziert: 17:32 Uhr
Eishockey live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der MyHockey League, Postfinance Women's League, den Junior Leagues sowie weiteren Partien aus den Schweizer Amateurligen an. Ob Regular Season oder Playoffs – du bist überall dabei!

Mehr Infos unter red.sport.
