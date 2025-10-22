DE
Das Spiel jetzt Re-Live schauen
Der EHC Thun verliert gegen Leader Seewen

In Zusammenarbeit mit RED Icehockey zeigt Blick ausgewählte Spiele der MyHockey League im Livestream. Der EHC Thun verliert gegen den amtierenden Meister und Leader der dritthöchsten Spielklasse, den EHC Seewen, 2:5. Das Spiel jetzt Re-Live schauen.
Publiziert: 22.10.2025 um 12:19 Uhr
|
Aktualisiert: 22.10.2025 um 22:52 Uhr
Anhören
Darum gehts

  • Thun trifft auf den starken Tabellenführer EHC Seewen
  • Das Spiel endet mit 5:2 für Seewen
  • Seewens sechster Sieg in Serie
