In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der dritten Partie in der Finalserie der MyHockey League zwischen dem EHC Seewen und dem EHC Arosa. Die Schwyzer sicherten sich mit einem 4:0-Erfolg den Titelgewinn.

Mit dem Titelgewinn in der MyHockey League feierte der EHC Seewen am Dienstagabend den grössten Erfolg in der 74-jährigen Vereinsgeschichte. Den Titelgewinn in der höchsten Schweizer Amateurliga eroberten sich die Schwyzer, ohne eine Playoffpartie zu verlieren. Die Mannschaft von Raphael Zahner feierte im entscheidenden dritten Finalspiel einen 4:0-Heimsieg. Die Tore erzielten Adrian Steiner (24.), Fabio Langenegger (32.) Livio Langenegger (59.) und Aron Welter (59.).