Mit einem Stockwurf verhindert Rappi-Goalie Ivars Punnenovs den Rückstand gegen die SCL Tigers. Den fälligen Penalty bekommen die Emmentaler aber nicht, was Trainer Thierry Paterlini aus der Haut fahren lässt.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Der riesige Aufreger ereignet sich in der 12. Minute: Joel Salzgeber hat das leere Tor für das sichere 1:0 für Langnau vor sich, scheitert aber am mirakulös parierenden Ivars Punnenovs. Doch dessen Parade erfolgt nicht auf legalem Weg, denn der Rappi-Goalie wehrt den Puck durch einen spektakulären und perfekt getimten Stockwurf ab.

Dies müsste eigentlich gemäss dem Regelbuch einen Penalty für die SCL Tigers zur Folge haben, doch diesen verweigern die Schiris Roland Gerber und Micha Hebeisen. Glauben diese ernsthaft, der Stock sei Punnenovs auf diese Weise aus der Hand gefallen?

Der sonst stets so besonnene Langnau-Trainer Thierry Paterlini flippt komplett aus, beschimpft die Schiris – man kann ihn durchaus verstehen. Mitten im Strichkampf sind solche Fehlentscheide schwer zu akzeptieren. Anschliessend verliert sein Team trotz grosser Aufholjagd mit 3:4.