Deutscher Hockey-Profi soll Freundin verprügelt haben

Die Augsburger Panther haben sich mit sofortiger Wirkung von Florian Elias getrennt. Wie nun herauskommt, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen ihn. Er soll seine Freundin verprügelt haben.

Das Jahr hat in der deutschen Eishockey Liga DEL mit einem Knall begonnen. Die Augsburger Panther trennten sich mit sofortiger Wirkung von Florian Elias (23). «Der Stürmer ist aus disziplinarischen Gründen seit Neujahr vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt», heisst es auf der Klub-Homepage. Eine Rückkehr ins Kader «ist ausgeschlossen». Als Grund nennen die Augsburg Panther «Verstösse gegen grundlegende Verhaltensregeln, die nicht mit den Werten des Klubs vereinbar sind».

Was dahintersteckt, bleibt offen. Auch, als sich Elias kurz darauf selber zu Wort meldete. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post schrieb er: «Ich habe aus meinen gesundheitlichen Problemen sofortige Konsequenzen gezogen und bekomme seit dem 1. Januar professionelle Hilfe in einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie.»

Er werde dort stationär behandelt. Zudem meinte Elias, dass er derzeit nicht in der Lage sei, seinen Beruf auszuüben, weswegen er seine professionelle Profi-Karriere vorerst pausieren werde.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Gleichzeitig entschuldigte sich Elias bei allen, die er enttäuscht habe, und kündigte an, über diese Stellungnahme hinaus nichts weiter dazu zu sagen. Dennoch wird es nicht ruhig um den Eishockeyspieler, der seit Juli 2024 bei den Panthern unter Vertrag stand.

Gemäss «Augsburger Allgemeine» soll die Polizei wegen Körperverletzung gegen ihn ermitteln. Der Grund: Elias soll in der Silvesternacht in der gemeinsamen Wohnung mehrmals heftig auf seine Freundin eingeschlagen haben. In der Folge musste sie sich im Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Gemäss Bericht soll Elias kurz darauf betrunken im Auto von der Polizei erwischt worden sein.

Sollte das stimmen, liegt nahe, dass er deswegen bei den Panthern rausgeschmissen wurde. Bis zu einem möglichen rechtskräftigen Urteil gilt allerdings die Unschuldsvermutung.