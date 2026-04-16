Die Schweizer suchen den Führungstreffer

Ende 1. Drittel. Auch in den Schlussminuten passiert nicht mehr viel, so geht es torlos in die erste Pause.
Von der Slowakei ist offensiv nach einer guten Startphase kaum noch etwas zu sehen. Die Schweizer haben alles im Griff und auch deutlich mehr Scheibenbesitz.
Hofmann tankt sich gegen mehrere Spieler durch, legt ab für Thürkauf, der mit seinem Abschluss an Rychlík scheitert.
Miles Müller, der als 13. Stürmer aufläuft, kommt immer wieder zu Einsätzen. Er macht seine Sache dabei sehr gut und sorgt für Gefahr.
Es passt noch nicht viel zusammen. Viele Spieler haben schon länger kein Spiel mehr bestritten, die Schweizer standen erst am Dienstag erstmals wieder auf dem Eis. Das merkt man hier deutlich.
Die Schweiz ist in den letzten Minuten besser ins Spiel gekommen und findet nun auch offensiv statt. Scherwey findet an der blauen Linie Dionicio, der zieht direkt ab, sein Schuss wird geblockt.
Miles Müller beinahe mit dem Debüttor! Vor dem Tor wird der Ambri-Spieler schön freigespielt, umkurvt Rychlík, bringt die Scheibe dann aber nicht im Tor unter.
Topchance für die Schweiz! Der Puck kommt gefährlich vors Tor, wo ein wildes Gewusel entsteht, am Ende scheitert Meyer an Rabčan.
Die Slowaken kombinieren sich schnell nach vorne und kommen im Slot zum Abschluss, Ken Jäger bringt aber im letzten Moment den Stock dazwischen und lenkt die Scheibe ins Fangnetz ab.
Die Slowakei erwischt den besseren Start. Sie haben mehr offensiven Scheibenbesitz, von der Schweiz ist noch wenig zu sehen. Die Hausherren wirken bereiter und bissiger, viel passiert ist aber noch nicht.