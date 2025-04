Slowaken gleichen nach Biascas Führungstor prompt aus

Fazit 1.Drittel

Die Gäste eröffnen nach wenigen Sekunden bereits das Score und nutzen einen Fehler der Schweizer hinter dem eigenen Tor durch Matus Hlavec eiskalt aus. Die kalte Dusche wirkt scheinbar noch nach, denn in der 5.Spielminute entscheiden die Schiedsrichter erneut auf Tor für die Gäste. Patrick Fischer zieht daraufhin seine Coaches Challenge wegen einer Torhüterbehinderung und hat damit Erfolg. Das Heimteam erholt sich von diesen beiden Schreckmomenten und ist fortan das spielbestimmende Team in diesem Startdrittel. Das bisher einzige Powerplay nutzt Dario Rohrbach nach schöner Vorarbeit von Tyler Moy zum Ausgleich und Attilio Biasca lässt die Schweiz in der 15.Minute ein weiteres Mal jubeln. Die Slowaken ihrerseits werden nach dem zweiten Gegentreffer selbst wieder deutlich aktiver und kommen nach einem Pfostentreffer von Kapitän Michal Ivan und der schnellen Reaktion von Martin Fasko-Rudas zum Ausgleich.