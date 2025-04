2:3 – Ritzmann bringt die Schweiz in Führung

31. Minute: Tooor für Schweiz, 2:3 durch F.Ritzmann.

Die Scheibe kommt an die blaue Linie zu Ritzmann, der hat viel Zeit sich in Schussposition zu bringen und trifft dann haargenau per Handgelenkschuss ins Lattenkreuz. Gleich drei Spieler nehmen Junca beim Gegentreffer die Sicht.